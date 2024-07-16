УЕФА назвал лучший гол Евро-2024

На официальном сайте УЕФА была обнародована информация о лучшем голе прошедшего чемпионата Европы. Лучшим был признан гол, который вингер сборной Испании Ламин Ямаль забил в полуфинальном матче против Франции. Тогда Ямаль убрал мяч себе под левую ногу и классно пробил из-за пределов штрафной площади – мяч «поцеловал» левую штангу и через мгновение влетел в сетку ворот.

Напомним, что сборная Испании в четвёртый раз в истории стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию со счётом 2:1. Ламин Ямаль сразу после завершения финального матча получил награду как лучший молодой игрок турнира.