Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал о том, кто лучший игрок прошедшего чемпионата Европы.

- Испания, я думаю, заслужила титул. У неё единственный минус – трудно выделить из её состава какого-то одного футболиста и сказать, что он заслуживает звания лучшего игрока чемпионата Европы. Хотелось бы, чтобы это был атакующий игрок, но при всём уважении к 17-летнему Ямалю и его таланте называть его лучшим язык не поворачивается. Поэтому приходилось выбирать из игроков не атакующего плана, а оборонительного. Наверное, Родри заслуженно признали лучшим, – сказал Лахиялов.

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