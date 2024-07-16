Сборную Англии может возглавить немец – названо имя

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии. Теперь Футбольной ассоциации нужно искать нового специалиста, который начнёт работать с командой уже в сентябре, когда стартует новый сезон Лиги наций.

Одним из кандидатов на пост рулевого сборной Англии является Томас Тухель. Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, Тухеля привлекает эта работа. Немецкий специалист интересовался должностью ещё перед чемпионатом Европы – 2020, когда Гарет Саутгейт сталкивался с критикой.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинул пост главного тренера «Баварии».