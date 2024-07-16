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Сборную Англии может возглавить немец – названо имя

16 Июля 2024 • 16:33 Комментировать (2)

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии. Теперь Футбольной ассоциации нужно искать нового специалиста, который начнёт работать с командой уже в сентябре, когда стартует новый сезон Лиги наций.

Одним из кандидатов на пост рулевого сборной Англии является Томас Тухель. Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, Тухеля привлекает эта работа. Немецкий специалист интересовался должностью ещё перед чемпионатом Европы – 2020, когда Гарет Саутгейт сталкивался с критикой.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинул пост главного тренера «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Томас Тухель Гарет Саутгейт ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Vaisili0k
16 Июля 2024 в 16:57
Ахахахахаах, менять одного недотренера на другого, это сильно! Саутгейт конечно достал своими речами о толерантности, но, хотя бы не ныл как Тухель любит
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Cruyff
16 Июля 2024 в 16:45
зря у него нет опыта со сборными
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