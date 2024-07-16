Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об Англии после её поражения в финале Евро-2024 от Испании со счётом 1:2.

- Это, конечно, хорошо, что сборная Испании выиграла чемпионат Европы. Вполне заслуженно выиграла. Сборная Англии показывала на протяжении турнира игру прагматичную и скучную – не хотелось бы, чтобы такие команды становились чемпионами и примерами для других команд. Что удивительно, последние несколько лет «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой демонстрирует абсолютно другой футбол. Три игрока «Манчестер Сити» выходят в стартовом составе сборной Англии. Кроме того, есть Райс и Сака из «Арсенала», Кейн из «Баварии», Беллингем из «Реала». Вместе с ними легко можно играть в современный футбол, близкий к тому, который пропагандирует Гвардиола в «Манчестер Сити». Но Саутгейт пошёл по другому пути. Сразу видно, что он англичанин, прагматичный, – сказал Лахиялов.

Гарет Саутгейт провёл у руля сборной Англии 102 матча.

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