Губерниев посоветовал сборной Англии взять русского тренера

Футбольная ассоциация Англии в ближайшее время будет работать над поиском нового главного тренера для национальной команды. Во вторник было объявлено об уходе Гарета Саутгейта с поста рулевого «трёх львов».

Дмитрий Губерниев, известный спортивный обозреватель, посоветовал англичанам присмотреться к русскому тренеру, а именно к Александру Мостовому.

«Какой футбол мы увидим в исполнении сборной Англии, зависит от того, кто будет главным тренером. Если, например, Александр Мостовой придёт, то футбол нас ждет великолепный. Все остальные будут немножко недотягивать», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии дважды доходила до финала чемпионата Европы, но в обоих случаях проигрывала.