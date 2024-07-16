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Чемпионат Европы по футболу 2024

Губерниев высказался об уходе Саутгейта из сборной Англии

16 Июля 2024 • 16:05 Комментировать

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии. Об уходе специалиста было официально объявлено во вторник. Комментарий на эту тему дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«С таким составом англичане справедливо надеялись на что-то большее, чем финал. Поэтому Англии нужен тренер, который научит их играть в футбол», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что два выхода в финал чемпионата Европы являются хорошим достижением для Саутгейта. По мнению комментатора, с хорошей командой Саутгейт сможет добиться успеха на клубном уровне.

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