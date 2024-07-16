Губерниев высказался об уходе Саутгейта из сборной Англии

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии. Об уходе специалиста было официально объявлено во вторник. Комментарий на эту тему дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«С таким составом англичане справедливо надеялись на что-то большее, чем финал. Поэтому Англии нужен тренер, который научит их играть в футбол», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что два выхода в финал чемпионата Европы являются хорошим достижением для Саутгейта. По мнению комментатора, с хорошей командой Саутгейт сможет добиться успеха на клубном уровне.