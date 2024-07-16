Саутгейт провёл больше 100 матчей у руля сборной Англии – показатели

Во вторник было официально объявлено об уходе Гарета Саутгейта с должности главного тренера национальной сборной Англии. Специалист покинул команду после почти восьми лет работы – Саутгейта назначали в конце сентября 2016 года.

У руля сборной Англии Гарет Саутгейт провёл 102 матча. В них команда отпраздновала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях.

Под руководством Саутгейта сборная Англии два раза доходила до финала чемпионата Европы. В обои случаях «три льва» проигрывали – Италии на Евро-2020 и Испании на Евро-2024. Финал против испанцев стал для Саутгейта последним матчем у руля команды.