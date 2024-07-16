УЕФА показал сборную Евро-2024

УЕФА показал символическую сборную завершившегося чемпионата Европы. Как известно, трофей завоевала сборная Испании, обыгравшая в финале Англию со счётом 2:1.

Вратарь: Меньян (Франция).

Защитники: Уокер (Англия), Аканджи (Швейцария), Салиба (Франция), Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри (Испания), Фабиан Руис (Испания), Ольмо (Испания).

Нападающий: Ямаль (Испания), Нико Уильямс (Испания), Мусиала (Германия).

Напомним, что сборная Испании стала чемпионом Европы четвёртый раз в истории.

Следующий чемпионат Европы пройдёт летом 2028 года. Континентальный футбольный форум будут принимать Великобритания и Ирландия.