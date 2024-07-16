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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024

16 Июля 2024 • 14:59 Комментировать

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль хорошо показал себя на чемпионате Европы и получил награду лучшему молодому футболисту турнира. При этом был и негативный момент – после финала Евро Ямаль исполнил песню политического характера. Вместе с Родри 17-летний футболист скандировал «Гибралтар – испанский».

Футбольная ассоциация Гибралтара во вторник объявила о подаче в УЕФА официальной жалобы по поводу скандирований. Гибралтарцы называют поведение испанцев оскорбительным.

Учитывая жалобу, УЕФА может наказать Ямаля и Родри. Стоит напомнить, что по ходу Евро-2024 за политический жест был дисквалифицирован на два матча защитник сборной Турции Мерих Демирал.

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Сборная Испании Родри Эрнандес Ламин Ямаль ещё теги
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