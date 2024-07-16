Щербаченко: «Англия под руководством де ла Фуэнте играла бы вариативнее Испании»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сопоставил сборные Испании и Англии.

- Закономерна ли победа Испании на Евро? Англия доказала, что все закономерности в финальном турнире чемпионата Европы нарушаются (смеётся). Там не всегда дальше проходил тот, кто играл лучше, особенно внутри плей-офф.

Сейчас многие клубы и сборные пытаются находить тренеров из числа молодых дарований. Но кто добивается самых больших успехов в последнее время? Анчелотти – в Лиге чемпионов, де ла Фуэнте – в сборной Испании. То есть возрастные специалисты.

Мы увидели у де ла Фуэнте нестандартный подход к привлечению молодых футболистов в состав и по сути к игре. Это запрет на тики-таку. Хотя в финале Испания показала большой процент владения мячом, она искала моменты вертикально. Да и на протяжении всего турнира это приносило ей результат.

Я бы отметил три составляющие успеха сборной Испании на турнире. Это хорошая физическая готовность, великолепные задорные фланги плюс баланс молодёжи и опыта. Ну и четвёртый фактор, который немножко суеверный, это – удача. Без неё в футболе всё-таки никуда. Вспомните, например, как Ольмо в концовке при счёте 2:1 выбил мяч с линии ворот в финале.

Критика Саутгейта? Я с ней согласен. Хотя сборная Англии дошла до финала, она не показали своего максимума, который мог бы извлечь из неё другой тренер. Какой именно? Да тот же де ла Фуэнте. Интересно было бы посмотреть на эти команды, если бы тренеры в них поменялись местами. Потому что у сборной Англии потенциал, как мне кажется, был немножко выше, чем у сборной Испании. У англичан ценник по игрокам гораздо выше, потому что АПЛ самая дорогая лига, но у испанцев состав недооценённый. Считаю, под руководством де ла Фуэнте сборная Англии была бы командой, которая несётся вперёд, красиво разыгрывает, создаёт много моментов и более вариативна со своим составом в атаке, чем Испания, – предположил Щербаченко.

Гарет Саутгейт тренировал сборную Англии в 2016 – 2024 годах. Луис де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с конца 2022 года.

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