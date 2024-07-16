Названы самые используемые Саутгейтом игроки сборной Англии

Гарет Саутгейт ушёл с должности главного тренера сборной Англии, о чём было официально объявлено во вторник. Саутгейт провёл у руля «трёх львов» 102 матча в течение почти восьми лет (с конца сентября 2016-го).

На страницах BBC была опубликована информация о футболистах, которых чаще всего задействовал Саутгейт. На первом месте этого списка располагается нападающий Гарри Кейн (81 матч). Топ-5 выглядит так:

Гарри Кейн (81 матч), Кайл Уокер (70 матчей), Джордан Пикфорд (68 матчей), Джон Стоунс (68 матчей), Гарри Магуайр (63 матча).

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Англии проиграла Испании со счётом 1:2.