Саутгейт обратился к фанатам сборной Англии после ухода

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии, которую он занимал почти восемь лет. После объявления об отставке специалист отметил фанатов «трёх львов».

«У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка была очень важна для меня. Я сам являюсь фанатом сборной Англии и всегда им буду. Я с нетерпением жду возможности наблюдать за особенными моментами, которые будут дарить футболисты. Он могут объединять и вдохновлять нацию. Спасибо, Англия, за всё», - слова Саутгейта приводит BBC.

Напомним, что в конце прошлой недели сборная Англии в финале чемпионата Европы проиграла Испании со счётом 1:2.