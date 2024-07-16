Назван фаворит на пост тренера сборной Англии

Во вторник было объявлено об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной сборной Англии. Теперь Футбольной ассоциации предстоит искать нового рулевого для «трёх львов».

В Англии фаворитом на должность тренера национальной команды считается Грэм Поттер. Об этом пишут местные СМИ.

Поттер – 49-летний специалист, известный главным образом по работе с «Челси» и «Брайтоном». Грэм находится без работы уже больше года – в начале апреля 2023-го «Челси» отказался от его услуг.

Стоит сказать, что Гарет Саутгейт работал со сборной Англии очень долго – с конца сентября 2016 года.