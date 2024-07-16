Колосков - о Ямале: «Растёт серьёзная фигура, равная Мбаппе или Неймару»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил игру двух футболистов сборной Испании на завершившемся чемпионате Европы – 2024.

«Запомнился молодой испанец Ямаль. Растёт серьёзная фигура, равная, может быть, Мбаппе или Неймару. Центральный полузащитник сборной Испании Родри вообще лучший игрок турнира», - передает слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, что финальный поединок чемпионата Европы между сборными Испании и Англии состоялся в воскресенье, 14 июля. «Красная фурия» отпраздновала минимальную победу со счетом 2:1. Испанцы стали чемпионами Европы в четвертый раз.