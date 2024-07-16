Саутгейт высказался после ухода из сборной Англии

Во вторник было объявлено об уходе Гарета Саутгейта с должности главного тренера сборной Англии. Специалист дал комментарий после принятия решения об уходе.

«Для меня, как для гордого англичанина, было честью всей жизни играть за Англию и тренировать Англию. Это значило для меня всё, и я отдавал все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал против Испании в Берлине стал для меня последней игрой в качестве тренера сборной Англии», - сказал Саутгейт.

В продолжении комментария Саутгейт поблагодарил специалистов, с которыми пересекался в ходе работы с английской сборной, в том числе представителей Футбольной ассоциации. Отметил Гарет и команду, которая дошла до финала Евро-2024.