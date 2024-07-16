Пресс-служба сборной Англии объявила об уходе Гарета Саутгейта с должности главного тренера. Специалист сам принял решение об оставлении должности, которую он занимал почти восемь лет (с сентября 2016 года).

Под руководством Саутгейта сборная Англии провела 102 матча. «Три льва» дважды доходили до финала чемпионата Европы, но в обоих случаях проигрывали – Италии на Евро-2020 и Испании на Евро-2024. Финальный матч против испанцев стал для Саутгейта последним у руля английской национальной команды.

В следующий раз сборная Англии соберётся в сентябре, и до того момента Футбольной ассоциации нужно найти нового рулевого для сборной.