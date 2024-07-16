Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес может вернуться на родину. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании лучшего игрока Евро-2024 заинтересован мадридский «Реал». Защитник «королевского» клуба Дани Карвахаль попытается убедить соотечественника присоединиться к «сливочным».

Рыночная стоимость Родри, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 120 миллионов евро. Его трудовой договор с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Эрнандес вместе со сборной Испании стал победителем чемпионата Европы в Германии.

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