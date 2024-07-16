Орлов: «Время Роналду и Кейна ушло»

«Жалко Кейна, конечно, Роналду. Но всё, ребята, ваше время ушло. Ещё поработаете, где-то можете быть востребованы, но с той высоты полёта, которая у вас была, вы начали спускаться вниз», - передает слова Орлова «Чемпионат».