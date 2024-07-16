Орлов: «Время Роналду и Кейна ушло»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о выступлении португальца Криштиану Роналду и англичанина Гарри Кейн на чемпионате Европы – 2024.
«Жалко Кейна, конечно, Роналду. Но всё, ребята, ваше время ушло. Ещё поработаете, где-то можете быть востребованы, но с той высоты полёта, которая у вас была, вы начали спускаться вниз», - передает слова Орлова «Чемпионат».
Напомним, что сборная Португалии вместе с Роналду вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Франции. Кейн в составе сборной Англии дошел до финала Евро-2024, где команда уступила Испании.
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