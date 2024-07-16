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Чемпионат Европы по футболу 2024

Орещук выбрал между Мамардашвили и Симоном лучшего вратаря Евро-2024

16 Июля 2024 • 11:57 Комментировать

Роман Орещук, который ранее являлся спортивным директором московского «Динамо», назвал лучшего голкипера завершившегося в Германии чемпионата Европы по футболу.

«Симон. Надежный, весь турнир провел ровно, без ошибок. Конечно, своими сэйвами запомнился и Мамардашвили. Но как назвать его лучшим, если от Испании пропустил четыре и вылетел в 1/8?» - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что финал чемпионата Европы состоялся в Берлине 14 июля. В решающем матче турнира встретились сборные Испании и Англии. Победу отпраздновали футболисты «красной фурии» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Роман Орещук Унай Симон Георгий Мамардашвили ещё теги
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