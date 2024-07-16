Орещук выбрал между Мамардашвили и Симоном лучшего вратаря Евро-2024

«Симон. Надежный, весь турнир провел ровно, без ошибок. Конечно, своими сэйвами запомнился и Мамардашвили. Но как назвать его лучшим, если от Испании пропустил четыре и вылетел в 1/8?» - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».