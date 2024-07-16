Орещук выбрал между Мамардашвили и Симоном лучшего вратаря Евро-2024

Роман Орещук, который ранее являлся спортивным директором московского «Динамо», назвал лучшего голкипера завершившегося в Германии чемпионата Европы по футболу.
«Симон. Надежный, весь турнир провел ровно, без ошибок. Конечно, своими сэйвами запомнился и Мамардашвили. Но как назвать его лучшим, если от Испании пропустил четыре и вылетел в 1/8?» - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что финал чемпионата Европы состоялся в Берлине 14 июля. В решающем матче турнира встретились сборные Испании и Англии. Победу отпраздновали футболисты «красной фурии» со счетом 2:1.
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