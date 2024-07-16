Орещук рассказал, что сгубило Францию на Евро-2024

Экс спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук назвал сборную, которая разочаровала его на чемпионате Европы – 2024.

«Франция. Если немцы хотя бы дали бой испанцам, то французы просто отмучались. Качество игры - катастрофа! Дешама сгубила заточенность в атаке на Мбаппе. А тот турнир провалил», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы сборная Франции дошла до полуфинала, где проиграла будущему триумфатору турнира команде Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красной фурии». В финале Евро испанцы с аналогичным счетом одолели Англию.