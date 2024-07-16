Орещук назвал игрока, которого не хватало сборной Англии на Евро

Известный футбольный функционер Роман Орещук высказался о невызове полузащитника Джека Грилиша в сборную Англии на Евро-2024.
«Англия смотрелась бы иначе, если бы в последний момент не отцепили Грилиша. Его не хватало. Футболист яркий, озорной, точно добавил бы в игру свежих красок. Но парень своеобразный, к нему нужен подход», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».
На чемпионате Европы, состоявшемся в Германии, английская сборная дошла до финала. В решающем поединке престижного турнира подопечные Гарета Саутгейта минимально проиграли Испании со счетом 1:2.
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