Орещук назвал игрока, которого не хватало сборной Англии на Евро

«Англия смотрелась бы иначе, если бы в последний момент не отцепили Грилиша. Его не хватало. Футболист яркий, озорной, точно добавил бы в игру свежих красок. Но парень своеобразный, к нему нужен подход», - передает слова Орещука «Спорт-Экспресс».