Нигматуллин оценил выступление Ямаля на Евро

Экс-голкипер российской сборной Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении 17-летнего испанского нападающего Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.
«Как можно так играть в таком юном возрасте? Многие в таком возрасте под стол пешком ходят и имеют другие показатели. Ямаль не то что не испортил общую картину, он был одним из лидеров», - передает слова эксперта «Чемпионат».
На прошедшем Евро Ямаль принял участие в семи встречах. Он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В финальном матче турнира сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1.
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