Экс-вратарь сборной России раскритиковал Криштиану Роналду

«Разочаровал Роналду. Он одна из ярчайших фигур в мировом футболе за последние десятилетия. Но есть такое понятие - вовремя уйти. К сожалению, для Португалии, Роналду не удалось вовремя уйти», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».