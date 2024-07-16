Экс-вратарь сборной России раскритиковал Криштиану Роналду

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.
«Разочаровал Роналду. Он одна из ярчайших фигур в мировом футболе за последние десятилетия. Но есть такое понятие - вовремя уйти. К сожалению, для Португалии, Роналду не удалось вовремя уйти», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».
На чемпионате Европы 39-летний Криштиану сыграл пять матчей и отметился лишь одной голевой передачей. Сборная Португалии завершила борьбу на стадии 1/4 финала, проиграв национальной команде Франции в серии пенальти.
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