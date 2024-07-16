Орлов - о звезде сборной Англии: «Его игра – это вчерашний день»

Российский комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой центрального форварда сборной Англии Гарри Кейна в финале чемпионата Европы - 2024 против Испании.
«Его вообще надо было не ставить на финал. Он абсолютно ничем не помог команде. Его игра устарела. И уже сегодня Кейн с таким движением - это вчерашний день», - передает слова Орлова «Чемпионат».
Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоялся в воскресенье, 14 июля. Победу в поединке отпраздновала «красная фурия» со счетом 2:1. В этом матче Кейн был заменен во втором тайме на форварда Олли Уоткинса.
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