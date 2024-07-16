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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пименов: «Таких звёзд, как Кейн, нельзя менять»

16 Июля 2024 • 09:06 Комментировать

Бывший нападающий Руслан Пименов прокомментировал замену нападающего сборной Англии Гарри Кейна в финальном матче чемпионата Европы с Испанией.

«Таких звезд, как Кейн, нельзя менять. Как бы плохо он ни играл, он забил в полуфинале, и Англия вышла дальше. Беллингем отдал голевую, он лидер Англии, топовый игрок», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что финальная встреча чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии состоялась на стадионе в Берлине 14 июля. Подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах основного времени.

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Сборная Англии Руслан Пименов Сборная Испании Гарри Кейн ещё теги
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