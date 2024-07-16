Пименов: «Таких звёзд, как Кейн, нельзя менять»

«Таких звезд, как Кейн, нельзя менять. Как бы плохо он ни играл, он забил в полуфинале, и Англия вышла дальше. Беллингем отдал голевую, он лидер Англии, топовый игрок», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».