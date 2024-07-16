Рой Кин прокомментировал победу Испании на Евро

«Испанцы заслуженно одержали семь побед на турнире. Чемпионат Европы выиграла действительно лучшая команда. Испания одолела на своем пути Германию, Францию и Англию. У них отличный состав, где есть сочетание молодости и опыта. Без сомнений, они заслужили эту победу», - передает слов ирландца Daily Mail.