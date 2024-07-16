Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор назвал лучшую сборную в мировом футболе. Выбор эксперта пал на Испанию, выигравшую чемпионат Европы – 2024.
«Потенциал у этой сборной Испании очень большой. Они ещё пару турниров будут претендовать на самые высокие места. На сегодняшний день сборная Испании - фаворит номер один в мире», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в финале чемпионата Европы сборной Испании противостояла национальная команда Англии. «Красная фурия» отпраздновала победу со счетом 2:1 и стала обладателем престижного трофея.
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