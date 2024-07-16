Капелло выделил игру одного футболиста на Евро-2024

Известный итальянский тренер Фабио Капелло назвал футболиста, который впечатлил своей игрой на чемпионате Европы – 2024.
«Мне очень понравился Нико Уильямс. Этот парень впечатлил меня игрой против Италии. Затем он подтверждал свой уровень в каждом следующем матче турнира. У Нико есть техника и скорость. Он хорошо знает, как ему нужно действовать на поле», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.
На Евро Уильямс провел шесть поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В финале турнира сборная Испании одержала победу над командой Англии со счетом 2:1.
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