Капелло выделил игру одного футболиста на Евро-2024

«Мне очень понравился Нико Уильямс. Этот парень впечатлил меня игрой против Италии. Затем он подтверждал свой уровень в каждом следующем матче турнира. У Нико есть техника и скорость. Он хорошо знает, как ему нужно действовать на поле», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.