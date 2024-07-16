Каррагер высказался о Саутгейте после проигранного финала Евро

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы в Германии.
«Еще один период английского футбола после болезненной неудачи. Однако футбольная ассоциация продолжает верить в Саутгейта. Гарет остается и будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года. Он не должен стать козлом отпущения из-за поражения в финале Евро», - передает слова Каррагера The Telegraph.
В финале чемпионата Европы сборной Англии противостояла команда Испании. Подопечные Саутгейта потерпели минимальное поражение со счетом 1:2.
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