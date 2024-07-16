Каррагер высказался о Саутгейте после проигранного финала Евро

«Еще один период английского футбола после болезненной неудачи. Однако футбольная ассоциация продолжает верить в Саутгейта. Гарет остается и будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года. Он не должен стать козлом отпущения из-за поражения в финале Евро», - передает слова Каррагера The Telegraph.