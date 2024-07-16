Король Испании сделал заявление после победы в финале Евро-2024

Король Испании Филипп VI обратился к национальной команде после триумфа на чемпионате Европы – 2024. Глава страны принял «красную фурию» в своем дворце, расположенном в Мадриде.

«Мы впечатлены вашим выступлением. У вас большое наследие. Большая благодарность за приложенные старания. Спасибо вам за такой подарок», - сказал король футболистам сборной Испании.

Финал чемпионата Европы состоялся в минувший уик-энд на стадионе в Берлине. В решающем матче турнира подопечным Луиса де ла Фуэнте противостояла Англия. Испанцы одержали победу со счетом 2:1 и в четвертый раз выиграли ЧЕ.