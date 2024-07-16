Кейн принял решение по сборной Англии после Евро-2024

Форвард Гарри Кейн определился со своим будущим в сборной Англии после очередной неудачи. В минувший уик-энд британцы проиграли Испании в финальном матче Евро-2024.

Как стало известно журналистам The Telegraph, 30-летний бомбардир решил продолжить выступления в национальной команде. Кейн намерен выступать за сборную Англии минимум до 2026 года, когда пройдет чемпионат мира. Гарри до сих пор остается без трофеев.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборной Англии противостояла команда Испании. Подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение со счетом 1:2, уступив во втором финале Евро подряд.