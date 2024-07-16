Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель

Центральный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал худшим на чемпионате Европы – 2024 по реализации голевых моментов. Об этом рапортует Whoscored. На престижном турнире 39-летний португальский нападающий провел пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

Рейтинг худших футболистов Евро по реализации выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-3,5 xG)

2. Кай Хаверц (-3,1)

3. Ромелу Лукаку (-2,3)

4. Килиан Мбаппе (-2,0)

5. Мемфис Депай (-2,0)

6. Александр Митрович (-1,8)

7. Антуан Гризманн (-1,7)

8. Ламин Ямаль (-1,5)

9. Расмус Хёйлунн (-1,5)

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10. Анте Будимир (-1,4)

Чемпионом Европы стала сборная Испании, победившая в финале Англию (2:1).

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