Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель

Центральный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал худшим на чемпионате Европы – 2024 по реализации голевых моментов. Об этом рапортует Whoscored. На престижном турнире 39-летний португальский нападающий провел пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей.
Рейтинг худших футболистов Евро по реализации выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (-3,5 xG)
2. Кай Хаверц (-3,1)
3. Ромелу Лукаку (-2,3)
4. Килиан Мбаппе (-2,0)
5. Мемфис Депай (-2,0)
6. Александр Митрович (-1,8)
7. Антуан Гризманн (-1,7)
8. Ламин Ямаль (-1,5)
9. Расмус Хёйлунн (-1,5)
10. Анте Будимир (-1,4)
Чемпионом Европы стала сборная Испании, победившая в финале Англию (2:1).
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