Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро

Неймар оставил комментарий под публикацией 17-летней звезды сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля.

Юный вингер помог «красной фурии» обыграть сборную Англии в финале Евро-2024 (2:1), отметившись результативной передачей на Нико Уильямса.

После завершения встречи Ямаль, признанный лучшим молодым игроком турнира, опубликовал в социальных сетях свою фотографию с кубком, на что отреагировал Неймар. Бразилец ограничился одним символом, изображающим аплодисменты.

В начале месяца Ламин Ямаль признавался, что наблюдать за игрой Неймара ему нравилось даже больше, чем за Лионелем Месси.