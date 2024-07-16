Мората поблагодарил Гави за победу на Евро

Форвард сборной Испании Альваро Мората обратился к травмированному полузащитнику Гави после победы на чемпионате Европы.

В понедельник испанцы отпраздновали с болельщиками свой триумф, добытый днём ранее в финале с Англией (2:1). Произнося свою речь, капитан «красной фурии» Мората не забыл упомянуть Гави, пропустившего турнир из-за полученной осенью тяжёлой травмы.

«Эта победа случилась в том числе с твоей помощью. Спасибо, Гави. Ты остаёшься важной частью команды. Ты помогал нам бороться благодаря своему характеру. Ты – будущее сборной Испании, в этом нет сомнений», – отметил нападающий вклад 19-летнего полузащитника «Барселоны».