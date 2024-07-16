Стало известно, что Родри сказал Ямалю после финала Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес обратился к своему товарищу по команде Ламину Ямалю после победного финала.

Испанцы одержали верх над Англией (2:1) и стали чемпионами Европы. После завершения матча камеры выхватили разговор Родри с Ямалем: хавбек воодушевлённо наставлял 17-летнего вингера.

«Продолжай работать, брат, продолжай работать. Ты можешь достичь всего, чего захочешь», – приводит Barca Universal слова хавбека полузащитника «Манчестер Сити».

Родри получил приз лучшему игроку Евро-2024, а Ламину Ямалю досталась награда лучшему молодому футболисту турнира.