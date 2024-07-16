Италия - единственная сборная, которой Испания не смогла забить на Евро самостоятельно

Сборная Испании в блестящем стиле выиграла чемпионат Европы, в ходе турнира иберийцы выиграли все семь матчей. В то же время сборная Италии провалила турнир, вылетев ещё в стадии 1/8 финала плей-офф. Всё же, есть любопытный статистический штришок, который может чуть утешить Лучано Спаллетти.

Дело в том, что его команда - единственная за весь турнир, которая не пропустила от испанцев. Единственный гол в матче между ними на групповой стадии был забит Риккардо Калафьори в собственные ворота. Но утешит ли это шокированных неудачей поклонников «скуадры адзурры» - большой вопрос.