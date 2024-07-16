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Чемпионат Европы по футболу 2024

Линекер: «Клопп хочет отдыхать, вряд ли...»

16 Июля 2024 • 04:00 Комментировать

Знаменитый экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер не сомневается в том, что Гарет Саутгейт сложит полномочия и у национальной команды будет новый наставник. Его спросили, может ли им стать иностранец - например, много лет тренировавший «Ливерпуль» Юрген Клопп. Линекер считает такой сценарий маловероятным.

- Клопп сейчас чуть вне мира футбола. Он будет отдыхать. Да ещё и финансовый вопрос, сможем ли мы платить ему достойные деньги, - считает Гари Линекер, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что сборная Англии проиграла в финальном матче чемпионата Европы испанцам со счётом 1:2.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гари Линекер Юрген Клопп ещё теги
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