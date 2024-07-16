Мората: «Где Мусиала? Карвахаль – лучший правый защитник мира»

Капитан сборной Испании Альваро Мората упомянул Джамала Мусиалу во время празднования триумфа на Евро-2024 с болельщиками.

Форвард «красной фурии», представляя Даниэля Карвахаля публике на праздничной церемонии, вспомнил о дуэли футболиста мадридского «Реала» с Джамалом Мусиалой. Мората намекнул на то, что защитник обезвредил звезду сборной Германии в матче четвертьфинала, который испанцы выиграли благодаря голу в экстра-тайме (2:1).

«Где Мусиала? Где он? Дани Карвахаль – лучший правый защитник в мире», – выкрикивал Мората, обращаясь к испанским болельщикам.

В финале Евро-2024, который прошёл в воскресенье, сборная Испании обыграла Англию (2:1).