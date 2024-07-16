Игрок сборной Англии стал лучшим на Евро-2024 по количеству отборов

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс чаще всех отбирал мяч на Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта добралась до финала, где встретилась со сборной Испании. Райс вышел в старте и отыграл до финального свистка, но не помог «трём львам» избежать поражения (1:2).

Именно 25-летний хавбек возглавил рейтинг игроков с наибольшим количеством совершённых отборов на завершившемся Евро. Как отмечает Squawka, представитель «канониров» 19 раз отобрал мяч у оппонентов. Он опередил по этому показателю Ферди Кадиоглу (Турция) и Жюля Кунде (Франция), у которых по 18 отборов. Стоит, впрочем, учитывать, что «преследователи» Райса провели меньше матчей.