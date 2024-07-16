Мората обратился к экс-звёздам сборной Испании: «Вы показали нам, как побеждать»

Альваро Мората отметил вклад звёзд из прошлого, вдохновивших сборную Испании на новую победу.

«Красная фурия» под руководством Луиса де ла Фуэнте взяла верх над сборной Англии в финале Евро-2024 (2:1). Испанцы стали первыми в истории четырёхкратными победителями чемпионата Европы. Предыдущие триумфы датированы 1964, 2008 и 2012 годами.

«Мы выросли, наблюдая за Касильясом, Фернандо Торресом, Вильей, Хави, Иньестой, Альбой, Бускетсом, Вальдесом, Пике и многими другими, кого я забыл назвать. Спасибо им всем – они показали нам, как побеждать», – цитирует Barca Universal капитана Морату, сыгравшего во всех семи матчах завершившегося Евро.