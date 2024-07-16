Саутгейт склоняется к уходу из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует оставить свой пост в ближайшее время.

Специалист во второй раз за три года вывел «трёх львов» в финал чемпионата Европы, но победить снова не удалось – на этот раз англичане уступили Испании (1:2). Как стало известно ещё до финального поединка, в Футбольной ассоциации Англии решили сохранить Саутгейта как минимум до конца чемпионата мира 2026 года.

Согласно данным HITC, ситуация не изменилась – всё будет зависеть от итогового решения самого наставника. Однако Саутгейт, похоже, намерен уйти. Источник утверждает, что к ближайшему мундиалю сборную Англии с высокой долей вероятности будет готовить уже другой тренер.