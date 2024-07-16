Мората – о Ямале: «Его учителя не могут поверить во всё это»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал успех Ламина Ямаля на Евро.

Вингер «Барселоны» отметил 17-летие за день до финала с Англией. В воскресенье вундеркинд отметился голевой передачей на Нико Уильямса и помог «красной фурии» выиграть турнир. Именно Ямаль был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024.

«Ему всего 17 лет, я не могу в это поверить! Я знаю, что его учителя тоже не могут в это поверить. Этот маленький негодяй хулиганил на уроках, а теперь мы все увидели, как он хулиганит на Евро. Лучший молодой игрок турнира, давайте поздравим его», – заявил Мората во время празднования триумфа сборной Испании с болельщиками.