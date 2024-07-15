Солнечногорские медики отправились на вызов вместо просмотра решающих минут финала Евро-2024

Медики из подмосковного Солнечногорска отправились спасть жизни людей, не став смотреть решающие минуты финального матча чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».

Восемь медицинских работников наблюдали за решающим матчем турнира во время рабочей смены, но это не помешало им мгновенно отреагировать на вызов, который поступил за несколько секунд до победного гола испанцев.

Напомним, встреча завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что в Англии водители поездов отказались выходить на работу во время финала Евро-2024, чтобы посмотреть игру.