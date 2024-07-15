Майну – о выступлении сборной Англии: «Мы вернёмся»

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну подвёл собственные итоги завершившегося недавно чемпионата Европы.

Англичане добрались до финала, где уступили Испании (1:2). Сам Майну по ходу турнира пробился в основной состав «трёх львов».

«Очень огорчён неудачей в финале, но горд и благодарен за то, что смог сыграть в своём первом международном турнире за сборную страны. Мы вернёмся», – написал в социальных сетях 19-летний игрок.

Кобби Майну принял участие в шести матчах на Евро. В финале он провёл на поле 70 минут, после чего был заменён на Коула Палмера, забившего единственный гол команды.