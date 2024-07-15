Ветеран ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о том, существует ли проклятье английского форварда Гарри Кейна.

30-летний футболист проиграл все шесть финалов, в которых участвовал на протяжении карьеры.

«Удивительно, что «Бавария» сразу после перехода Кейна не смогла ничего выиграть в сезоне. Всякое может быть, поэтому этот футболист действительно может приносить неудачу», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

14 июля сборная Англии потерпела поражение от сборной Испании в рамках финального матча чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Стоит сказать, что несмотря на высокую результативность, в копилке Кейна пока нет ни одного титула.