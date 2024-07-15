Масалитин: «Унай Симон – образец игры ногами»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался про голкипера сборной Испании. Унай Симон и его «красная фурия», напомним, в воскресенье победили на Евро-2024.

«Испанский вратарь — образец, как надо играть ногами. Были моменты, где он спокойно разбирался в ситуации, через него не боялись играть. Так в нашем футболе никто не играет», - приводит слова Масалитина Legalbet.

Симон провёл в составе испанцев все семь матчей. На групповом этапе Унай не пропустил, затем у испанцев было по пропущенному голу в каждом матче плей-офф вплоть до финального. Однако каждый поединок испанская команда сводила в итоге к победе.