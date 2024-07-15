Смородская: «Испанцы показали скоростной, молодой и умный футбол»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о сборной Испании. «Красная фурия» в минувшее воскресенье стала чемпионом Европы, обыграв сборную Англии в финале Евро-2024.

«Прекрасно играли и заслуженно стали чемпионами. Показали новый качественный футбол: скоростной, молодой и умный. Очень много талантливых ребят», - говорит Смородская телеканалу «Матч ТВ».

Смородская отметила, что «красную фурию» не смутила даже потеря Педри. Её, напомним, молодому испанцу нанёс в четвертьфинале Тони Кроос во время борьбы.

«У испанцев всё равно полно игроков, которых можно выпустить на поле», - добавила Смородская.