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Чемпионат Европы по футболу 2024

Руслан Нигматуллин – о Роналду: «Есть такое понятие – вовремя уйти»

15 Июля 2024 • 19:58 Комментировать

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о 39-летнем ветеране сборной Португалии Криштиану Роналду и его влиянии на португальскую команду на Евро-2024. На турнире коллектив дошёл до четвертьфинала.

«Разочаровал. Безусловно, одна из ярчайших фигур в мировом футболе последних десятилетий, но есть такое понятие – уйти вовремя. Благодаря этому у Криштиану ноль действий и сборная была слишком зависима от него», - говорит Нигматуллин для «Чемпионата», добавив, что от возраста никуда не денешься.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы Криштиану ни разу не забил. Более того, он не реализовал 11-метровый удар в ворота сборной Словении, который мог подарить португальцам победу в матче 1/8 финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Руслан Нигматуллин Сборная Португалии ещё теги
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