Руслан Нигматуллин – о Роналду: «Есть такое понятие – вовремя уйти»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о 39-летнем ветеране сборной Португалии Криштиану Роналду и его влиянии на португальскую команду на Евро-2024. На турнире коллектив дошёл до четвертьфинала.

«Разочаровал. Безусловно, одна из ярчайших фигур в мировом футболе последних десятилетий, но есть такое понятие – уйти вовремя. Благодаря этому у Криштиану ноль действий и сборная была слишком зависима от него», - говорит Нигматуллин для «Чемпионата», добавив, что от возраста никуда не денешься.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Европы Криштиану ни разу не забил. Более того, он не реализовал 11-метровый удар в ворота сборной Словении, который мог подарить португальцам победу в матче 1/8 финала турнира.