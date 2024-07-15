Тарханов: «Весь футбольный мир доволен победой испанцев на Евро»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал итоговый матч Евро-2024. В нём сборная Испании на последних минутах второго тайма обыграла сборную Англии – 2:1. Таким образом, «красная фурия» третий раз в 21 веке стала чемпионом Европы, а англичане проиграли второй финал Евро кряду.

«Испанцы показали, в какой футбол нужно играть и куда надо стремиться. У Испании была атакующая зрелищная игра и хороший контроль мяча. Весь футбольный мир доволен их победой», - говорит Тарханов для «Чемпионата».

Как добавил эксперт, на грядущем чемпионате мира по футболу через два года испанская сборная будет одним из фаворитов благодаря своим сильным молодым игрокам.

«Должны ещё долго хороший футбол показывать, но могут прибавить и другие сборные», - заключил Тарханов.