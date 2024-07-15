Канчельскис: «Сборную Англии подвела излишняя боязнь ошибки»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о прошедшем финале Евро-2024. В главном матче турнира сборная Испании обыграла сборную Англии благодаря голу в концовке основного времени поединка – 2:1.

«Класс и стабильность сборной Англии позволяет команде уверенно доходить на крупных турнирах до решающих стадий. Но выигрывать трофеи мешает излишняя боязнь ошибки. Испанцы же, наоборот, диктовали всем свой футбол на турнире и получили трофей», - говорит Канчельскис для «РБ Спорт».

Напомним, что англичане не смогли выиграть второй финал Евро за три года. Летом 2021 года команда Гарета Саутгейта проиграла сборной Италии финал на «Уэмбли» в рамках Евро-2020.